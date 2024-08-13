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Справа Хейла: СБУ оприлюднила перехоплені розмови учасників схеми з отримання $500 тисяч хабара

Також спецслужба показала відео, як учасник схеми отримує перший транш.

Справа Хейла: СБУ оприлюднила перехоплені розмови учасників схеми з отримання $500 тисяч хабара
Олександр Хейло
Фото: міненерго

Служба безпеки України опублікувала нові докази у справі про півмільйонний хабар заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Фігуранти справи обговорювали, якими частинами отримають хабар, як його передаватимуть і як ділитимуть гроші. Також СБУ показала відео, як учасник схеми отримує перший транш.

Подробиці справи

  • За даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу України та ще двома особами вимагав у керівника іншого вугільного підприємства, яке розташовано у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол. 
  • За пів мільйона доларів чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
  • Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.
  • 12 серпня стало відомо, що зловмисників викрили на гарячому.
  • Кабмін після цього звільнив Хейла з посади заступника міністра Германа Галущенка.
  • Того ж дня ВАКС обрав йому запобіжний захід. Посадовця відправили в СІЗО до 8 жовтня. Хейло може внести 25 млн грн застави.
  • Також ВАКС узяв під варту довірену особу посадовця - Сергія Пилипчука і призначив йому 65 млн грн застави.
  • Крім того, суд відправив іншого фігуранта - колишнього керівника державного підприємства - під цілодобовий домашній арешт.
  • Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
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