Служба безпеки України опублікувала нові докази у справі про півмільйонний хабар заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
Фігуранти справи обговорювали, якими частинами отримають хабар, як його передаватимуть і як ділитимуть гроші. Також СБУ показала відео, як учасник схеми отримує перший транш.
Подробиці справи
- За даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходу України та ще двома особами вимагав у керівника іншого вугільного підприємства, яке розташовано у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол.
- За пів мільйона доларів чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
- Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.
- 12 серпня стало відомо, що зловмисників викрили на гарячому.
- Кабмін після цього звільнив Хейла з посади заступника міністра Германа Галущенка.
- Того ж дня ВАКС обрав йому запобіжний захід. Посадовця відправили в СІЗО до 8 жовтня. Хейло може внести 25 млн грн застави.
- Також ВАКС узяв під варту довірену особу посадовця - Сергія Пилипчука і призначив йому 65 млн грн застави.
- Крім того, суд відправив іншого фігуранта - колишнього керівника державного підприємства - під цілодобовий домашній арешт.
- Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.