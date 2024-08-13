Також спецслужба показала відео, як учасник схеми отримує перший транш.

Служба безпеки України опублікувала нові докази у справі про півмільйонний хабар заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Фігуранти справи обговорювали, якими частинами отримають хабар, як його передаватимуть і як ділитимуть гроші. Також СБУ показала відео, як учасник схеми отримує перший транш.

Подробиці справи