Російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини з різних видів зброї (оновлено)

Упродовж дня російська армія здійнила обстріл Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини. Ворог бив із РСЗВ "Град" та важкої артилерії та атакував дронами.

Оновлення. За інформацією глави ОВА, внаслідок обстрілів госпіталізований чоловік помер в лікарні. У нього було осколкове поранення грудної клітини.

У Червоногригорівській громаді, на яку прийшлася ця атака, понівечені понад півдесятка приватних будинків та господарська споруда. Пошкоджені приватне підприємство, автівка, лінія електропередач.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Били по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Поранений 33-річний чоловік", — зазначив він.

Пошкоджені транспортне і приватне підприємства, де виникла пожежа.

Під обстрілом опинилася громада Криворізького району. Окупанти випустили десяток снарядів.

Водночас, надвечір сили ППО збили над областю російський БпЛА.