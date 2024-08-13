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Російська армія атакувала Берислав на Херсонщині

Внаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка.

Російська армія атакувала Берислав на Херсонщині
Берислав, наслідки обстрілів
Фото: Херсонська ОВА

У вівторок, 13 серпня, російська армія обстріляла місто Берислав Херсонської області. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:00 російські війська вкрили вогнем Берислав. Поблизу магазину під ворожий обстріл потрапила 48-річна жінка", — ідеться у повідомленні. 

У постраждалої діагностували вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Їй надають меддопомогу.

  • За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів із різних видів зброї, зокрема з авіації, у Херсонській області одна людина загинула, 17 дістали поранення, серед них — двоє дітей.
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