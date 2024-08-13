Російська армія атакувала Берислав на Херсонщині

LB.ua в Google News

У вівторок, 13 серпня, російська армія обстріляла місто Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:00 російські війська вкрили вогнем Берислав. Поблизу магазину під ворожий обстріл потрапила 48-річна жінка", — ідеться у повідомленні.

У постраждалої діагностували вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Їй надають меддопомогу.