Російська армія атакувала Берислав на Херсонщині

У вівторок, 13 серпня, російська армія обстріляла місто Берислав Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 16:00 російські війська вкрили вогнем Берислав. Поблизу магазину під ворожий обстріл потрапила 48-річна жінка", — ідеться у повідомленні.
У постраждалої діагностували вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Їй надають меддопомогу.
- За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів із різних видів зброї, зокрема з авіації, у Херсонській області одна людина загинула, 17 дістали поранення, серед них — двоє дітей.