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Кабмін виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення ряду населених пунктів

Ідеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення ряду населених пунктів
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Aris Messinis

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Ідеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

“На минулому засіданні в Чернігівській області Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення”, – зазначив прем’єр.

Він зауважив, що це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки.

  • Також сьогодні уряд полегшив оформлення документів за програмою єВідновлення. Зокрема, у “Дії” під час подання заявки можна буде згенерувати витяг про несудимість.
  • Крім того, за програмою єОселя уряд зменшив перший внесок по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно. В уряді очікують, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме.
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