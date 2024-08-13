Кабмін виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення ряду населених пунктів

Ідеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ідеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

“На минулому засіданні в Чернігівській області Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення”, – зазначив прем’єр.

Він зауважив, що це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки.