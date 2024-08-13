Кабмін виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення ряду населених пунктів

Кабмін виділив 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Ідеться, зокрема, про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.
“На минулому засіданні в Чернігівській області Міністерству інфраструктури було доручено невідкладно опрацювати питання виділення цих коштів. Сьогодні вже ухвалюємо відповідне рішення”, – зазначив прем’єр.
Він зауважив, що це прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки.
- Також сьогодні уряд полегшив оформлення документів за програмою єВідновлення. Зокрема, у “Дії” під час подання заявки можна буде згенерувати витяг про несудимість.
- Крім того, за програмою єОселя уряд зменшив перший внесок по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно. В уряді очікують, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме.