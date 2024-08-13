Українські та європейські правоохоронці ліквідували діяльність міжнародного колцентру з мільйонним оборотом

Колцентр пропонував “клієнтам” інвестувати кошти в псевдоброкерські проєкти. Для цього треба шахраї пропонували потерпілим встановити на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли їм отримати доступ до банківських рахунків.

У межах міжнародної співпраці українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова і Румунії ліквідували діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Декілька громадян України разом з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох колцентрів зі штатною чисельністю близько 400 осіб у Республіці Молдова. Вони пропонували інвестувати кошти в псевдоброкерські проєкти та обіцяли високі заробітки після здійснення невеликих вкладів.

В рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей.

Учасники організованої злочинної групи пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли їм отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводити з них гроші.

За такою шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро.

7 серпня правоохоронці України, Румунії та Республіки Молдова одночасно провели спецоперацію з ліквідації діяльності шахрайських колцентрів.

Відбулося близько 70 обшуків на території цих країн у приміщеннях колцентрів, в офісних будівлях, а також за місцями проживання та автомобілях фігурантів. 9 із цих обшуків проведено в Україні.

Вилучили понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 тис доларів США. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.

Загалом на території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, у тому числі 2 громадян України.

Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові ліквідували шахрайський call-центр, який ошукав громадян Латвії на 11 млн гривень. Організував шахрайську схему 27-річний мешканець міста Харкова, який залучив до участі ще сімох посібників й виконавців.