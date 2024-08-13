​Нардеп і військовий Костенко: У нас можуть бути плани і далі Курська

Збройні сили України здійснили рейд на територію противника, захопивши більше 20 населених пунктів, і утримують їх зараз. Їхнє просування триває.

Про це "Українській правді" розповів нардеп з фракції "Голос", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, який днями записав відео з Курської області РФ.

Він зазначив, що у Сил оборони і раніше були маленькі операції на території Росії, в яких брали участь російські добровольці. Зараз у рейді беруть участь наші бойові бригади.

"Це дуже складне завдання – рейд, по факту, на територію ворога. І попри те, що ми пам'ятаємо, що наші партнери забороняли нам стріляти в бік Росії, головнокомандувач разом із верховним головнокомандувачем ухвалили рішення про вторгнення на територію противника", - сказав Костенко.

Він також пояснив важливість таких операцій.

"По-перше, це говорить про асиметричні дії. Багато експертів зараз кажуть: а чому ми пішли туди, а не, наприклад, даємо підкріплення на інші напрямки, де зараз справді гаряче. І в той же момент кажуть, що ми маємо діяти асиметрично. Курська кампанія – це якраз приклад таких асиметричних дій. Якби ми зараз ці війська просто відправили туди, де йдуть тяжкі бої, то вони, по факту, там вели б симетричні дії. А так у нас є 350 квадратних кілометрів території, які ми захопили за один день", - наголосив Костенко.

Напередодні, 12 серпня, Костенкоо опублікував відео, у якому він жартівливо зауважив, що увійде в Курську область РФ без відрядження і пообіцяв спікеру Ради Стефанчуку, що оформить його пізніше. Він визнав, що перетинає кордон, як військовослужбовець та нардеп, "без дозволу" і перепросив за це.

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