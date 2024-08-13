Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 593160 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 593160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 593160 (+1160) осіб

танків ‒ 8455 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 16385 (+17)

артилерійських систем – 16764 (+36) од,

РСЗВ – 1146 (+0)

засоби ППО ‒ 920 (+1)

літаків – 366 (+0)

гелікоптерів – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13491 (+19)

крилаті ракети ‒ 2426 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59)

спеціальна техніка ‒ 2806 (+5).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень Сили оборони ліквідували понад 8 тисяч російських загарбників і 1423 одиниць ворожої техніки.