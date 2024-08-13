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Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 593160 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 593160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 593160 (+1160) осіб 
  • танків ‒ 8455 (+5) 
  • бойових броньованих машин ‒ 16385 (+17) 
  • артилерійських систем – 16764 (+36) од,
  • РСЗВ – 1146 (+0)
  • засоби ППО ‒ 920 (+1)
  • літаків – 366 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13491 (+19) 
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59)
  • спеціальна техніка ‒ 2806 (+5).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень Сили оборони ліквідували понад 8 тисяч російських загарбників і 1423 одиниць ворожої техніки.

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