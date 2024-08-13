Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 593160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 593160 (+1160) осіб
- танків ‒ 8455 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 16385 (+17)
- артилерійських систем – 16764 (+36) од,
- РСЗВ – 1146 (+0)
- засоби ППО ‒ 920 (+1)
- літаків – 366 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13491 (+19)
- крилаті ракети ‒ 2426 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22649 (+59)
- спеціальна техніка ‒ 2806 (+5).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за тиждень Сили оборони ліквідували понад 8 тисяч російських загарбників і 1423 одиниць ворожої техніки.