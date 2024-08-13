ООН має проблеми з фінансуванням гуманітарного плану для України

Організація Об'єднаних Націй станом на зараз має фінансування лише для 30% обсягу гуманітарної допомоги для України, передбаченого на 2024 рік.

Як пише "Економічна правда", на брак грошей поскаржилася координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, яка невдовзі залишить свою посаду після дворічної каденції.

За словами Браун, фінансування стає все важче отримувати через те, що жахливі ситуації світ спостерігає у багатьох місцях планети - не лише в Україні, але й у Газі, Судані, Ємені, Афганістані.

Чиновниця переконує спонсорів, що "не варто нормалізувати війну в Україні". Проте якщо минулоріч наприкінці літа гуманітарний план вже було виконано на 50%, то зараз цей показник суттєво впав.

Попри проблеми з коштами, Браун стверджує, що план підготовки України до зими вже готовий. Він охопить вісім областей, близьких до лінії фронту, та майже 2 мільйони людей.