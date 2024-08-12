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Росіяни атакували Харківщину, попередньо, із використанням ракети виробництва Північної Кореї, - Харківська обласна прокуратура

На щастя, минулося без постраждалих. 

Росіяни атакували Харківщину, попередньо, із використанням ракети виробництва Північної Кореї, - Харківська обласна прокуратура
Росіяни атакували Харківщину, попередньо, із використанням ракети виробництва Північної Кореї
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні ввечері, 12 серпня, російські військові завдали ракетних ударів по Богодухівському району Харківської області.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу в с. Москаленки Богодухівської громади пошкоджено приватне домоволодіння, горіла господарча споруда. 

Крім того, у м. Богодухів пошкоджено щонайменше чотири житлових будинки.

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На щастя, минулося без постраждалих. 

“З вилучених уламків однієї з ракет правоохоронцями попередньо встановлено її тип: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11”, - розповіли в прокуратурі.

Огляд місць ворожих ракетних ударів триває, розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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