Росіяни атакували Харківщину, попередньо, із використанням ракети виробництва Північної Кореї, - Харківська обласна прокуратура

Сьогодні ввечері, 12 серпня, російські військові завдали ракетних ударів по Богодухівському району Харківської області.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок обстрілу в с. Москаленки Богодухівської громади пошкоджено приватне домоволодіння, горіла господарча споруда.
Крім того, у м. Богодухів пошкоджено щонайменше чотири житлових будинки.
На щастя, минулося без постраждалих.
“З вилучених уламків однієї з ракет правоохоронцями попередньо встановлено її тип: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11”, - розповіли в прокуратурі.
Огляд місць ворожих ракетних ударів триває, розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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