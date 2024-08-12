Стратегію повернення полонених українців із РФ розглянуть на наступній ставці Верховного головнокомандувача.

Про це у вечірньому відеозверненні 12 серпня повідомив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що питанням обміну займаються Служба безпеки, Головне управління розвідки і Міністерство внутрішніх справ.

За словами Зеленського, ці органи мають контактувати з рідними полонених і пояснювати, як відбуваються обміни і формують списки.

"Сьогодні на Ставці доручено структурам, які займаються обмінами, – а це ГУР, СБУ та МВС, – максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Прозоро пояснювати їм, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз. Загалом доручено представити чітку стратегію повернення наших людей із російського полону. На наступній Ставці має бути відповідна доповідь", - сказав Президент.

Він висловив вдячність українським бійцям, які поповнюють обмінний фонд.