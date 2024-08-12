Лубінець: Росія відмовляє українським політв'язням у доступі до медичної допомоги

Азамат Еюпов, наприклад, уже переніс чотири ішемічні інсульти без госпіталізації та нагляду профільних лікарів.

Росія не надає громадянам України, політв'язням доступ до належної медичної допомоги.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Зокрема йдеться про політв’язнів Азамата Еюпова та Руслана Нагаєва.

За словами Лубінця, під час тримання під вартою Еюпов переніс вже чотири ішемічні інсульти без госпіталізації та нагляду профільних лікарів.

"Його стан з кожним днем погіршується. Еюпов постійно звертається до адміністрації з проханням зробити лікарський огляд. Проте ці звернення досі залишаються без належної реакції", - підкреслив Уповноважений ВР з прав людини.

Інший політв'язень - Нагаєв - упродовж півтора року скаржиться на біль у нирках та високий артеріальний тиск. Йому також не надали належного лікарського обстеження та лікарських засобів.

Лубінець заявив, що це непоодинокі випадки. "Люди фактично помирають у російських вʼязницях. Відповідно до Женевської конвенції це прирівнюється до тортур і порушує невід’ємне право на життя. Минулого року у російських застінках з цих же причин померли двоє кримських політв'язнів — Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг", - розповів омбудсман.