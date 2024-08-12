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На Херсонщині росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль, постраждали двоє людей

59-річний чоловік та 47-річна жінка дістали вибухові травми та уламкові поранення. 

На Херсонщині росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль, постраждали двоє людей
Фото: Wikimapia

У Білозерській громаді Херсонської області росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль. 

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Автомобіль рухався по трасі, коли окупаційні війська скинули на нього вибухівку з безпілотника. В результаті постраждали двоє людей: 59-річний чоловік та 47-річна жінка. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Потерпілих доставили до лікарні.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби у Херсонській області через російську агресію одна людина загинула, ще 11 – поранені. 

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