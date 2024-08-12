На Херсонщині росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль, постраждали двоє людей

У Білозерській громаді Херсонської області росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Автомобіль рухався по трасі, коли окупаційні війська скинули на нього вибухівку з безпілотника. В результаті постраждали двоє людей: 59-річний чоловік та 47-річна жінка. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Потерпілих доставили до лікарні.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби у Херсонській області через російську агресію одна людина загинула, ще 11 – поранені.