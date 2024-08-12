Суд оштрафував на 34 тисячі гривень голову ВЛК з Херсонщини, яка "відмазувала" від мобілізації

Лікарку також позбавили права очолювати ВЛК протягом одного року.

Суд визнав завідувачку поліклініки КНП "Великоолександрівська лікарня" на Херсонщині винною у внесенні завідомо неправдивих відомостей до постанов ВЛК щодо військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

6 серпня Великоолександрівський районний суд виніс їй вирок - штраф у розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права очолювати ВЛК протягом одного року.

Суд встановив, що Ісаєва Тетяна, лікарка-невропатолог, завідувачка поліклініки, голова позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії в березні 2023 року "відмазувала" військовозобов’язаних осіб від мобілізації. Кримінальне провадження щодо неї відкрили в червні 2023 року. Матеріали справи містять чотири епізоди внесення Ісаєвою завідомо неправдивих відомостей до постанов ВЛК.

Згідно з виданими нею документами, двох осіб 3 і 13 березня 2023 року ВЛК безпідставно визнала тимчасово непридатними до військової служби. Ще дві особи 21 березня отримали безпідставний висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Чому Ісаєва видавала такі висновки, у вироку не вказується. Однак усі чотири епізоди суд кваліфікував як "видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей" – за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу.

Ісаєва визнала свою вину і уклала угоду з прокурором. Тож суд затвердив узгоджену зі стороною обвинувачення міру покарання. Вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, в червні СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК.