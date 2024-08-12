До кінця року в застосунку Резерв+ мають з’явитися нові функції

Мають з'явитися електронне направлення на ВЛК, онлайн-вишколи, відстрочки для студентів і багатодітних батьків, а також онлайн-рекрутинг.

До кінця 2024 року в застосунку Резерв+ мають з’явитися нові функції: електронне направлення на ВЛК, онлайн-вишколи, відстрочки для студентів і багатодітних батьків, а також онлайн-рекрутинг.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише АрміяInform.

Зокрема, вже пропрацювали перший повний процес онлайн-рекрутингу, він повністю готовий. Зараз проводиться робота з командою розробки, щоб якомога швидше реалізувати це в Резерв+.

Також Міноборони активно розробляє впровадження електронного направлення на ВЛК. Направлення можна буде згенерувати через застосунок Резерв+. Цю функцію планують реалізувати до кінця 2024 року.

Після впровадження такої функції у застосунку ВЛК можна буде проходити без додаткового візиту до ТЦК та СП. Цим зможуть користуватися і люди, які планово мають проходити ВЛК, і люди, які мають переатестувати свою обмежену придатність в певний період згідно із законом.

Крім того, в Резерв+ має з’явитися онлайн-відстрочка. Реалізувати цей функціонал планують через інтеграцію з іншими реєстрами. І перші оновлення застосунку будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків. Зараз це в реалізації, і найближчим часом планують випустити відповідне оновлення.