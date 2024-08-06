Веніславський: партнери України порушують питання зниження мобілізаційного віку до 18 років

Водночас на рівні держави жодних ініціатив з цього приводу немає.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу заявив, що партнери України періодично порушують питання зниження мобілізаційного віку до 18 років, однак наразі таких ініціатив на рівні держави немає, передає РБК-Україна.

"Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18-25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли активно воювати. Втім, на рівні нашої держави, на рівні виконавчої та законодавчої влади – жодних ініціатив немає, – додав він.

Зазначимо, наразі мобілізаційний вік в Україні з 25 до 60 років. З 18 років можна піти воювати добровольцем по контракту.