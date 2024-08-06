Україна посилює ветеринарно-санітарні заходи на кордоні із Румунією

Причиною є реєстрація випадків захворювання овець та кіз на чуму дрібних жуйних в Румунії.

Держпродспоживслужба посилила ветеринарно-санітарні заходи на кордоні із Румунією через реєстрацію там випадків захворювання овець та кіз на небезпечну вірусну хворобу – чуму дрібних жуйних.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Першочергово ввели заборону ввезення на територію України з Румунії тварин, сприятливих до чуми дрібних жуйних, репродуктивного матеріалу від них, необроблених та оброблених продуктів крові від сприятливих видів тварин, сирого молока та молочних продуктів призначених для споживання людиною.

Винятком є молочні продукти, що пройшли обробку та відповідають Вимогам щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження.

На пунтках пропуску із Румунією посилили заходи дезінфекції транспортних засобів. Наприклад, на ПП “Порубне-Сірет” дезінфекція здійснюється з використання дезмата та обприскувачів.

Як зазначають у Держпродспоживслужбі, ці заходи є одним із інструментів направлених на збереження контрольованої епізоотичної ситуації в Україні, насамперед чуми дрібних жуйних.

Наразі в Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях облікують наявне поголів’я овець та кіз та його клінічний стан, створено групи термінового реагування, посилено контроль за транспортуванням, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота.

У Службі звертають увагу, що одним із факторів передачі вірусу можуть бути харчові продукти, які переміщуються громадянами через державний кордон для власного споживання.

Тому просять водіїв, перевізників, громадян та подорожуючих бути обачними та відповідальними. Дотримуватись встановлених правил та обмежень.