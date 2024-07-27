Навчальний центр F-16 у Румунії підготував перших місцевих пілотів

Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) у Румунії підготував перших румунських пілотів. Нідерланди зіграли важливу роль у створенні цього центру і надали для його потреб свої винищувачі.
Як повідомили у міноборони Нідерландів, ці пілоти тепер можуть задіяні в оперативному розгортанні.
Під час навчання вони застосовували різні сценарії. Наприклад, виконували місії в темний час доби і тренувалися з пілотами країн-членів НАТО.
Наступні румунські пілоти вже приступини до навчання. Згодом там навчатимуть і українських військових.
"З нетерпінням чекаю моменту, коли тут будуть готувати перших українських пілотів. Україна дуже потребує посилення протиповітряної оборони", – повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
Всього Нідерланди доставлять загалом 18 винищувачів F-16 до Європейського навчального центру F-16. Окрім винищувачів для навчального центру, Нідерланди також поставлять в Україну 24 літаки.
- Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом.
- Крім цього, Нідерланди виділяють додаткові € 300мільйонів на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна також незабаром передасть Україні.
- Тим часом 25 липня у Польщі стартували польсько-американські навчання із залученням винищувачів F-16, які триватимуть до 7 серпня.