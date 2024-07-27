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Рада ЄС боротиметься з дефіцитом бюджету семи країн

Члени Євросоюзу повинні дотримуватися визначених правил щодо свого кошторису.

Рада ЄС боротиметься з дефіцитом бюджету семи країн
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Рада Європейського Союзу розпочне розслідування щодо того, що сім держав-членів блоку не виконали приписи, які стосуються максимального обсягу дефіциту бюджету.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, порушниками виявилися Бельгія, Франція, Італія, Угорщина, Мальта, Польща та Словаччина. Усі вони не вписалися у ліміт 3% ВВП щодо дефіциту у державному кошторисі. Найгірші справи у Італії - там видатки перевищили доходи аж на 7,4% від внутрішнього продукту.

Також досі не впоралася зі своїми проблемами Румунія, якій Рада ЄС вже робила зауваження щодо дефіциту. Минулоріч показник у країни-сусідки України складав 6,6% ВВП.

У Брюсселі розроблять низку рекомендацій, як державам повернутися у визначені рамки. Окрім бюджету, правила ЄС регулюють і максимальний обсяг державного боргу. Він не має перевищувати 60% ВВП. 

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