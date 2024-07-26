Україна отримає від Євросоюзу майже 70 генераторів

Україна отримає від Євросоюзу ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.

Про це повідомили на сторінці Представництва ЄС в Україні усоцмережі Х.

Зазначається, що допомогу передають на тлі постійних атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Серед міст, які отримають допомогу, буде і Покровськ. Обладнання нададуть для забезпечення теплопостачання мешканців населеного пункту.

Допомогу передають спільно з гуманітарною програмою уряду Німеччини.

With 🇺🇦 energy infrastructure under constant attack, @EU_FPI and @AA_stabilisiert are providing 68 generators to keep critical infrastructure running. Among others the city of #Pokrovsk will be backed to ensure the functioning of heat supply to its inhabitants. pic.twitter.com/swIVD9qw2V — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 26, 2024

Нещодавно у міненерго повідомили, що Україна потребує майже 370 модульних котелень та понад 380 генераторів для теплової генерації.