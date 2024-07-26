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Україна отримає від Євросоюзу майже 70 генераторів

Частина допомоги надійде до Покровська. 

Україна отримає від Євросоюзу майже 70 генераторів
Трактор везе генератор. Фото ілюстративне
Фото: Facebook/Валентин Резніченко

Україна отримає від Євросоюзу ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.

Про це повідомили на сторінці Представництва ЄС в Україні усоцмережі Х.

Зазначається, що допомогу передають на тлі постійних атак на українську енергетичну інфраструктуру. 

Серед міст, які отримають допомогу, буде і Покровськ. Обладнання нададуть для забезпечення теплопостачання мешканців населеного пункту. 

Допомогу передають спільно з гуманітарною програмою уряду Німеччини.

Нещодавно у міненерго повідомили, що Україна потребує майже 370 модульних котелень та понад 380 генераторів для теплової генерації.

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