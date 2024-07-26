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На Одещині посадовця військової частини судитимуть за вимагання хабаря за “допомогу” в оформленні інвалідності

Обвинувальний акт направлено до суду.

На Одещині посадовця військової частини судитимуть за вимагання хабаря за “допомогу” в оформленні інвалідності
Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника одного із військових підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері.

Обвинувальний акт направлено до суду.

За 9 тис. доларів США посадовець обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби.

У квітні 2024 року ДБР затримало посадовця під час одержання обумовленої суми. 

Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у районному ТЦК на Тернопільщині викрили корупційну схему, "оборот" якої в місяць складав до $150 000. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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