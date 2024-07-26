Правоохоронці вважають, що саме затриманий був виконавцем злочину, а не перебував на місці убивства для відволікання уваги.

Убивство мовознавиці Ірини Фаріон було ретельно підготовано, повідомив на брифінгу у Львові міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Підозрюваний готувався до злочину протягом десяти днів.

Заступник генпрокурора Войтенко повідомив, що затриманому вже погодили повідомлення про підозру за умисне убивство. Прокурори клопочуть про обрання запобіжного заходу про тримання під вартою без права на заставу.

Клименко додав, що правоохоронці провели декілька слідчих експериментів. Для розслідування були задіяні сотні правоохоронців, які "прочесали" сотні гектарів лісу, будинки, опитали свідків та переглянули камери "Безпечного міста" та приватних. Деякі камери були відключені.

На місці злочину знайшли кулю зі спортивною гільзою. Ці патрони були завезені в 2017-2018 році. Це небойова куля, місце її придбання встановлюють.

Фото: скріншот Підозрюваний

Правоохоронці вважають, що саме затриманий був виконавцем злочину, а не перебував на місці убивства для відволікання уваги.

Завдяки відео з камер вдалося встановити переміщення підозрюваного.

Слідство встановило, що у Львові підозрюваний перед убивством змінив три місця помешкання. Всі оселі він обирав із балконами. Чоловік приїхав до Львова 9 липня, 14 липня переїхав у іншу квартиру, а 18 липня, за день до убивства – на третю.

Підозрюваний сам собі поштою відправив одяг із Дніпра до Львова, зокрема панамку та окуляри. Він весь час змінював шорти під час підготовки до злочину. Також він мав накладну бороду, але не використав її.

Фото: скріншот Підозрюваний (на думку поліції, це все – одна людина)

Представник СБУ повідомив, що одна з версій – причетність до злочину спецслужб Росії.

Убивство камера зафіксувати не змогла, але зафіксовано підозрюваного до скоєння вбивства буквально за пів хвилини до злочину. Стріляв він з близької відстані, "не більше двох метрів". Після пострілу підозрюваний втік із місця.

Наступного разу його зафіксували через два дні – він виїхав зі Львова до Дніпра залізницею. Тобто два дні після злочину він залишався у Львові.

Вранці наступного дня після виїзду його зафіксували на дніпровському вокзалі.

Під час огляду телефону правоохоронці знайшли непряме обговорення підозрюваним його приналежності "до певних кіл". На опублікованому скріні автор повідомлення критикував "українських правих". Також він зберігав на телефоні інструкцію КДБ, а от дані про наявність книги Гітлера у МВС спростували.

Виявлені пошукові запити підозрюваного вважають, що чоловік міг готувати наступні злочини. Також вони знайшли записку, схожу на прощання.

Клименко наголосив, що перед убивством чоловік впав в око місцевим, але ніхто про нього правоохоронцям не повідомили.

Фото: скріншот Знайдене в телефоні підозрюваного