Вночі Росія атакувала "шахедами" енергооб'єкти у двох областях

Через ворожі атаки знеструмлювались побутові та промислові споживачі.

В ніч на 26 липня російські "шахеди" завдали ударів по енергооб'єктах у Житомирській та Чернігівській областях.

Про це повідомили в "Укренерго" та в Житомирській ОВА.

Через ворожі атаки знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини.

Станом на ранок більшість споживачів вдалося заживити, тривають ремонтні роботи.

У Житомирській ОВА повідомили, що уламками БпЛА пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики.

Здійснюється ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків. Жертв серед цивільного населення немає.