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Вночі Росія атакувала "шахедами" енергооб'єкти у двох областях

Через ворожі атаки знеструмлювались побутові та промислові споживачі.

Вночі Росія атакувала "шахедами" енергооб'єкти у двох областях
Фото: Сили оборони Півдня

В ніч на 26 липня російські "шахеди" завдали ударів по енергооб'єктах у Житомирській та Чернігівській областях.

Про це повідомили в "Укренерго" та в Житомирській ОВА. 

Через ворожі атаки знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини.

Станом на ранок більшість споживачів вдалося заживити, тривають ремонтні роботи. 

У Житомирській ОВА повідомили, що уламками БпЛА пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики.

Здійснюється ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків. Жертв серед цивільного населення немає.

  • У ніч на 26 липня Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22-ма ударними БпЛА типу Shahed. 20 "шахедів" вдалося збити. У Чернігівській області пошкоджено гуртожиток та об'єкт інфраструктури, поранено людину. 
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