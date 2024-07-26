Вночі Росія атакувала "шахедами" енергооб'єкти у двох областях

В ніч на 26 липня російські "шахеди" завдали ударів по енергооб'єктах у Житомирській та Чернігівській областях.
Про це повідомили в "Укренерго" та в Житомирській ОВА.
Через ворожі атаки знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини.
Станом на ранок більшість споживачів вдалося заживити, тривають ремонтні роботи.
У Житомирській ОВА повідомили, що уламками БпЛА пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики.
Здійснюється ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків. Жертв серед цивільного населення немає.
- У ніч на 26 липня Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22-ма ударними БпЛА типу Shahed. 20 "шахедів" вдалося збити. У Чернігівській області пошкоджено гуртожиток та об'єкт інфраструктури, поранено людину.