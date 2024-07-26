У Харківській області зафіксовано найдовшу безперервну тривогу за час вторгнення

У Харкові та області у четвер пролунав перший сигнал відбою повітряної тривоги за понад дві доби. Режим небезпеки, оголошений 23 липня о 18:31, став найдовшим для регіону за весь час повномасштабного вторгнення.

Як пише проєкт alerts.in.ua, громадяни мали перебувати в укритті через загрозу ворожих атак упродовж 2 днів, 2 годин та 31 хвилини. Ніколи раніше повітряна тривога не тривала так довго без перерв.

Вже за 11 хвилин після відбою сирена пролунала знову - на 3 години і 16 хвилин. Станом на 5:20 26 липня у місті та області знову небезпечно, "червоної зони" упродовж ночі не було лише 24 хвилини.