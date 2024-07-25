Російська армія обстріляла 12 громад Сумщини

Сьогодні, 25 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 109 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били з мінометів, артилерії, АГС та дронами.

По Миропільській громаді ворог бив з артилерії, а по Дружбівській, Шалигинській та Глухівській - з мінометів.

Есманьську та Новослобідську громади окупанти атакували дронами, а Юнаківську до того ж артилерією.

По Середино-Будській громаді армія РФ била дронами та артилерією, а по Білопільській - мінометами та артилерією.

Краснопільську громаду російські військові обстріляли з мінометів, артилерії та дронами.

Крім того, Хотінську громаду окупаційна армія атакувала дронами, мінометами та ракетами з вертольоту.