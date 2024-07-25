Міненерго просить СБУ з'ясувати, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС

Міністерство енергетики просить Раду національної безпеки та оборони та Службу безпеки "вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності" тих, хто поширює чутки про аварію на Південноукраїнській атомній електростанції.

Про це повідомляється на сайті Міненерго.

"Фейк про «аварію на Південноукраїнській АЕС» вперше був закинутий в український інформаційний простір російською пропагандою у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку з’явилася в медіапросторі раніше. На жаль, попри офіційне спростування Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, в Україні почалися відверті маніпуляції щодо стану обладнання АЕС", - йдеться в повідомленні.

Міненерго наголошує, що жодного відключення силового трансформатора на станції не було. Якби така подія сталась, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок.

Пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний (протягом годин) вплив на можливість видачі.

"Це - прямий наслідок цілеспрямованих атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури та аномальних погодних умов. Така ситуація ніяк не може вважатися «аварією на атомній електростанції». Атомний енергоблок знаходиться в робочому стані. Спроби безвідповідальних політиків спекулювати і поширювати відверті маніпуляції про «аварію на атомній станції» неприпустимі", - наголосили в міністерстві.

Звідки взялися чутки про аварію на ПАЕС