Міненерго просить СБУ з'ясувати, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС

Міністерство енергетики просить Раду національної безпеки та оборони та Службу безпеки "вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності" тих, хто поширює чутки про аварію на Південноукраїнській атомній електростанції.
Про це повідомляється на сайті Міненерго.
"Фейк про «аварію на Південноукраїнській АЕС» вперше був закинутий в український інформаційний простір російською пропагандою у відповідь на власні намагання приховати аварію на Ростовській АЕС, інформація про яку з’явилася в медіапросторі раніше. На жаль, попри офіційне спростування Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, в Україні почалися відверті маніпуляції щодо стану обладнання АЕС", - йдеться в повідомленні.
Міненерго наголошує, що жодного відключення силового трансформатора на станції не було. Якби така подія сталась, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок.
Пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний (протягом годин) вплив на можливість видачі.
"Це - прямий наслідок цілеспрямованих атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури та аномальних погодних умов. Така ситуація ніяк не може вважатися «аварією на атомній електростанції». Атомний енергоблок знаходиться в робочому стані. Спроби безвідповідальних політиків спекулювати і поширювати відверті маніпуляції про «аварію на атомній станції» неприпустимі", - наголосили в міністерстві.
Звідки взялися чутки про аварію на ПАЕС
- У середині липня в Україні кілька днів діяли жорсткі графіки відключення електроенергії. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко написав у фейсбуці, що на Південноукраїнській АЕС, ймовірно через спеку, вийшли з ладу два трансформатори і відключився від мережі один з енергоблоків.
- 18 липня Центр стратегічних комунікацій на основі інформації від НАЕК "Енергоатом" повідомив, що Атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі.
- Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко на годині запитань до уряду в Верховній Раді заявив, що "спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", і назвав її фейком.
- Зазначимо, що масована інформаційна атака у російськомовному сегменті онлайн-медіа на Westinghouse та Енергоатом почалася ще в 2021 році, після підписання угод про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Тоді Енергоатом категорично спростовував фейки про недоліки технології американських реакторів АР1000 та відповідного реакторного обладнання компанії Westinghouse, а також неправдиву інформацію про те, що українські фахівці нібито не здатні збудувати новий атомний енергоблок за технологією АР1000.
- Після 24 лютого 2022 року Енергоатом повністю припинив співпрацю з Росією і, відповідно, довелося переорієнтувати АЕС на використання палива іншого виробника.