Інформаційні атаки проти Westinghouse і Енергоатому ініційовані країною-агресором, - Котін

Масована інформаційна атака почалася після підписання угод про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зазначив очільник Енергоатому.

Інформаційні атаки проти Westinghouse і Енергоатому ініційовані країною-агресором. Про це заявив очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у статті «Країна реальних реакторів».

Більшість розвинутих країн світу відновлюють або розбудовують ядерну енергетику, дійшовши висновку, що без атомної генерації неможливо досягти основних цілей декарбонізації, забезпечити сталий розвиток та енергетичну незалежність.

Натомість в Україні, замість того щоб радіти можливості розвинути та оновити атомний парк країни за допомогою міжнародних партнерів, розпочалась медіа кампанія цькування масштабного проєкту зведення нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

«Гадаю, для всіх є очевидним головний «бенефіціар» і натхненник таких публікацій – сусідня країна-агресор, яка дуже ревно стежить за успіхами Енергоатому і мститься за розрив двохсотмільйонного договору на зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС», – зазначив пан Котін.

Одразу після підписання у листопаді 2021 року угод про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС у російськомовному сегменті онлайн-медіа розпочалася масована інформаційна атака на Westinghouse та Енергоатом. Інформагенції РФ поширили десятки фейків, які, на жаль, передрукували українські видання і підхопили деякі українські «експерти».

Енергоатом категорично спростовує фейки про недоліки технології американських реакторів АР1000 та відповідного реакторного обладнання компанії Westinghouse, а також неправдиву інформацію про те, що українські фахівці нібито не здатні збудувати новий атомний енергоблок за технологією АР1000. Адже за українськими атомниками полюють хедхантери з багатьох країн світу, намагаючись переманити їх для роботи на атомних об'єктах, що будуються.

«Саме вітчизняна ядерна енергетика посідає в Європі друге місце (без урахування РФ) після Франції за кількістю енергоблоків та досвідом їх експлуатації (490 реакторороків). І саме українські атомники – інженери, фахівці – здатні допомогти багатьом європейським країнам відродити ядерну енергетику задля позбавлення від дефіциту енергоносіїв та залежності від Росії», – підкреслив Петро Котін.