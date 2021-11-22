Фото: Енергоатом

Голова "Енергоатому" Петро Котін заявив про можливість відновлення будівництва Чигиринської атомної електростанції в Черкаській області.

Про це він сказав під час міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни", що проходить в Києві і приурочена до 25-річчя "Енергоатому".

"З перспективних майданчиків - це Чигирин, Орбіта. Ми не кажемо, що будемо там будувати, тільки приводимо як приклад одного з майданчиків, де може бути побудована АЕС. Ще в часи Радянського Союзу було ухвалене рішення про будівництво чотириблочної станції саме в цьому місці", - сказав Котін.

За його словами, попередні опитування засвідчили, що місцеві мешканці не проти такого сусідства. 59% місцевого населення позитивно ставляться до атомної енергетики і 55% підтримують будівництво нової станції в Чигирині, заявив Котін.

Нагадаємо, що за часів СРСР розглядалась можливість будівництва атомної станції біля Чигирина з містечком Орбіта для енергетиків. Проєкт було заморожено в 1989 році у зв'язку з аварією на Чорнобильській станції.

Останніми роками майданчик в Чигирині знову почали розглядати як місце для можливої АЕС, оскільки він має вигідне розташування та хороший доступ до водних ресурсів і електромереж.

Зараз в Україні є чотири АЕС: Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька.