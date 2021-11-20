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Білорусь планує поновити імпорт електроенергії в Україну 21 листопада

Постачання електроенергії було припинено 18 листопада без пояснення причин.

Білорусь планує поновити імпорт електроенергії в Україну 21 листопада
Фото: ua.energy

Імпорт електроенергії з Білорусі після припинення постачання з 18 листопада планується поновити завтра, 21 листопада.

Про це свідчать дані на сайті ENTSO-E, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними на сайті, які оновлюються за кілька годин до постачання, на всі години доби 21 листопада імпорт планується обсягом 415 МВт щогодини, як це було з 9 до 17 листопада. Добовий обсяг імпорту становить близько 2% споживання електроенергії.

17 листопада Міненерго Білорусі попередило про припинення з 18 листопада нещодавно відновленого постачання електроенергії в Україну.

Перед цим було відключено від мережі через спрацювання системи автоматичного захисту енергоблок №1 БелАЕС. 19 листопада о 14:04 його було під’єднано до мережі.

Імпорт електроенергії в Україну з Білорусі після відмови НКРЕКП продовжувати з 1 листопада заборону поновився 6 листопада із 5 МВт щогодини. З 9 листопада електроенергія з Білорусі йде по 415 МВт щогодини.

8 листопада український експерт з питань енергетики, медіадиректор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна оприлюднила лист "Беленерго" партнерам. У ньому зазначено, що "з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не буде".

За даними ЕП, листа отримали декілька учасників ринку, зокрема державний "Енергоатом".

9 листопада "Беленерго" спростувало припинення поставок електроенергії в Україну. У компанії запевнили, що експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань. А лист ДВО "Беленерго" про зміну умов співробітництва було надіслано на адресу конкретних компаній, яким не планували постачати електроенергію в листопаді 2021 року.

З 9 листопада електроенергія з Білорусі постачалася в обсязі по 415 МВТ щогодини. Основним постачальником електроенергії називали компанію "ТЕТ Груп" Віталія Бутенка.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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