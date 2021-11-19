"Укрпошта" побудує сортувальний центр у Дніпрі за $49 млн

Комплекс буде обробляти до 35 тисяч посилок і 15 тисяч листів на годину.

Компанія "Укрпошта" збирається побудувати логістично-сортувальний центр у Дніпрі за 49 млн доларів. Контракт з підрядником "Гранд Імпекс" було підписано у п'ятницю, 19 листопада.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Новий сортувальний центр під назвою HUB_Dnipro буде розташований на околиці обласного центру (вул. Кротова, 24), неподалік від аеропорту. Загальна площа земельної ділянки, на якій він буде збудований, становить 8,47 га.

Дніпровський сортувальний комплекс має стати головним центром обробки і сортування поштових відправлень для центру України. За попередніми підрахунками компанії, обсяг обробки посилок зросте до 35 тис. одиниць на годину, а письмової кореспонденції - до 15 тис. листів на годину, а час обробки скоротиться до 3-5 годин.

Завершення всіх робіт зі зведення сортувального центру заплановане до першого півріччя 2023 року. "Укрпошта" та переможець торгів уклали договір оренди терміном 8 років із можливістю купівлі-продажу протягом терміну оренди.

Нагадаємо, що 7 вересня "Укрпошта" підписала угоду на будівництво логістично-сортувального центру в Борисполі, а 21 вересня - біля Львова.

У рамках стратегії модернізації "Укрпошта" залучила близько 100 млн євро для будівництва автоматизованих сортувальних хабів, регіональних депо та закупівлі автомобілів для пересувних відділень.

Зокрема, проєкт модернізації логістичної мережі оцінюється у 60 млн євро. Відповідні угоди було укладено восени 2020 року за участі Укрпошти, Міністерства інфраструктури України та міжнародних фінансових установ – ЄБРР та ЄІБ. Проєкт модернізації логістичної мережі передбачає побудову 7 автоматизованих сортувальних центрів та перебудову логістичної мережі на 47 регіональних депо.