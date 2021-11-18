Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про "тисячу Зеленського"

Гроші візьмуть із перевиконання плану надходжень по податку на прибуток підприємств, рентної плати за використання лісових ресурсів та води, ПДВ з вироблених товарів.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за внесення змін до бюджету-2021 щодо виділення 3 млрд гривень на нарахування вакцинованим українцям по 1000 гривень.

За проголосували 285 народних депутатів, оголосив спікер парламенту Руслан Стефанчук. До другого читання документ готуватимуть за скороченою процедурою.

"Метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації", – йдеться у пояснювальній записці.

Одна з авторок законопроєкту, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що документ покликаний допомогти в ситуації, що склалася у звʼязку з коронавірусом.

"По-перше, ми підтримаємо всіх вакцинованих, хто через карантин і недостатні заробітки має недостатньо грошей на свої культурно-соціальні потреби. По-друге, ми істотно допоможемо бізнесу, який втрачає багато відвідувачів. По-третє, ми зможемо заохитити тих, хто ще не вакцинувався", – пояснила вона.

За її словами, принцип нарахувань 1000 гривень буде схожий на те, як під час попередніх локдаунів виплачували по 8000 гривень постраждалому бізнесу.

Спрямування коштів відбуватиметься за рахунок перевиконання плану надходжень по податку на прибуток підприємств, рентної плати за використання лісових ресурсів та води, ПДВ з вироблених товарів, повідомив член Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор.нет".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що громадяни України, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати по 1 тисячі гривень через додаток "Дія".

Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України. Участь у програмі з боку бізнесу, куди даватимуть "сертифікати", зможуть взяти підпримєства з відповідними КВЕД. Програма має запрацювати з 19 грудня за рахунок спеціально створених віртуальних платіжних карток в "Дії".

В уряді повідомили, що цього року на проєкт виділяють 3 млрд грн (законопроєктом № 6297), а розпорядником коштів буде Міністерство економіки. На наступний рік виділять ще 3 млрд.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Міністерство цифрової трансформації зараз доопрацьовує механізм виплати, щоб унеможливити шахрайство, зловживання та махінації. Він також наголосив, що приймаючи рішення про виплату за щеплення, було враховано досвід європейських країн.