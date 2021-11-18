За добу в Україні виявили понад 20 тисяч випадків COVID-19

Вилікувались майже стільки ж людей.

У середу, 17 листопада, в Україні зафіксували 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 3 907 хворих, 752 хворих померли. Від ковіду вилікувались 19 633 людини.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Найбільша кількість випадків прийшлася на Дніпропетровську область (1892), Київ (1483), Запорізьку (1240), Донецьку (1203) та Полтавську (1100) області.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3284008 20591 79506 752 2704217 19633 500285 1313,6 м. Київ 283880 1483 7055 47 242386 829 34439 1161,5 Вінницька 96647 929 2435 19 79167 399 15045 977,4 Волинська 88057 685 1806 20 73650 656 12601 1223,2 Дніпропетровська 219941 1892 7069 103 172288 2000 40584 1282,7 Донецька 145035 1203 4170 52 125303 1324 15562 828,6 Житомирська 128723 816 2832 14 107802 715 18089 1502,8 Закарпатська 75400 462 1920 11 64683 252 8797 702,2 Запорізька 161923 1240 3958 44 128793 2142 29172 1736,5 Івано-Франківська 116360 819 2724 22 98374 743 15262 1117,8 Київська 165593 976 3843 42 142698 1033 19052 1069,2 Кіровоградська 27340 214 1123 9 22600 110 3617 389,7 Луганська 54971 330 1859 14 42658 269 10454 1554,8 Львівська 201618 1021 5143 37 161863 708 34612 1380,8 Миколаївська 101033 900 2824 25 84263 964 13946 1250,0 Одеська 221260 1055 4834 54 167412 1278 49014 2064,8 Полтавська 116925 1100 2846 41 94111 879 19968 1445,5 Рівненська 114853 656 1922 13 100725 832 12206 1060,2 Сумська 120293 549 2354 31 102277 966 15662 1473,4 Тернопільська 99103 467 1856 9 87155 540 10092 974,2 Харківська 229143 759 5215 47 188939 537 34989 1320,6 Херсонська 74113 370 2322 24 50806 446 20985 2049,6 Хмельницька 131404 941 2762 20 111350 838 17292 1382,5 Черкаська 112307 729 1960 19 94154 374 16193 1364,4 Чернівецька 113608 258 2710 16 92002 271 18896 2100,1 Чернігівська 84478 737 1964 19 68758 528 13756 1394,9

За добу від COVID-19 вакцинувалися 298 тисяч осіб, з низ 109 тисяч отримали першу дозу щеплення.

Нагадаємо, що в понеділок в Україні підтвердили 16 тисяч випадків коронавірусної хвороби, а в вівторок - майже 19 тисяч.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 13 листопада, заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19. Такий же висновок минулого тижня оприлюднила робоча групи НАНУ з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.