Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко представив колективу НСЗУ нову голову - Наталію Гусак

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ввечері 17 листопада представив колективу Національної служби здоров’я нову голову - Наталію Гусак.

Фото: Вікторія Ґуерра

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua.

Після того відбулася невелика зустріч з журналістами, на якій Ляшко розповів, що першочергове завдання нової голови на посаді - стабілізувати Програму медичних гарантій, підсилити інституційну спроможність НСЗУ та забезпечити підвищення зарплат лікарям до обіцяного раніше рівня - 20 тисяч для лікарів і 13 500 для медсестер.

Наталія Гусак зазначила, що виділених на Програму медичних гарантій грошей вистачить для того, щоб підняти зарплати до такого рівня в усіх закладах охорони здоров'я - за умови правильної оптимізації роботи цих закладів.

Вона також зазначила, що з її приходом на посаду у НСЗУ кардинально нічого не зміниться.

"Я розумію, що відбувається на регіональному рівні. Вважаю, що нам потрібно посилювати НСЗУ, бо тривалий час з різних причин не відбувалися об’єктивні конкурси на заміщення вакантних посад, за цей час багато працівників пішли на інші посади. Тож необхідно оперативно посилювати роботу Нацслужби здоров’я як органу виконавчої влади - сильного, інституційно спроможного, який буде викликати довіру як у медичних закладів, їхніх засновників, так і в пацієнтів", - розповіла нова голова НСЗУ.

Щодо ймовірних змін, то Наталія Гусак розповіла, що по-іншому бачить роботу територіальних відділень, яких є п’ять у структурі НЗСУ. На думку очільниці служби, їхню роль потрібно посилювати, бо вони найближчі до надавачів медичних послуг.

"Дайте трошки часу, я точно знаю, що необхідно робити. Але для конкретнішої відповіді потрібно детальніше ознайомитися зі структурою служби і організації бізнес-процесів у НСЗУ, щоб я могла поставити чіткий діагноз, що зміниться і як будемо лікувати, якщо справді є якісь речі, які потрібно оздоровити", - резюмувала Наталія Гусак.

До призначення на посаду очільниці НСЗУ, Гусак була заступницею голови Чернівецької обладміністрації, де вона курувала медичний напрям. Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.

Останній голова НСЗУ Олег Петренко звільнився ще у 2019 році. Після того відбулось кілька конкурсів, але жоден із учасників не підходив міністрам охорони здоров'я, аж поки не з'явилась кандидатура Гусак.

Весь цей час службу очолювали тимчасові керівники: Оксана Мовчан, Андрій Віленський, а з липня 2021 року - Дмитро Самофалов.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. НСЗУ оперує коштами бюджету через програму медичних гарантій, яка в повному обсязі в Україні працює другий у рік. Програма складається з пакетів послуг, визначених на підставі пріоритетів в охороні здоров’я.