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У Чилі встановили ефективність бустерного щеплення різними вакцинами після двох доз Coronavac

Жодна людина, яка отримала бустерне щеплення будь-якою вакциною, не померла.

У Чилі встановили ефективність бустерного щеплення різними вакцинами після двох доз Coronavac
Фото: Сіньхуа

У Чилі встановили, що бустерне щеплення після двох доз Coronavac (Sinovac) краще робити вакциною AstraZeneca або Pfizer. Це забезпечує набагато вищий рівень захисту, ніж третє щеплення коронаваком.

Відповідне дослідження уряд Чилі опублікував до консультацій з Всесвітньою організацією здоров'я у кінці жовтня.

Воно свідчить, що дві дози Coronavac забезпечують захист від інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 на рівні 50%, а третя доза Coronavac підвищує цей показник майже до 71%. Але якщо бустерну дозу зробити вакциною AstraZeneca, тоді він збільшується до 90,5%, а якщо вакциною Pfizer - до 93%.

Ефективність вакцин, які використовуються в Чилі, від інфікування коронавірусом
Ефективність вакцин, які використовуються в Чилі, від інфікування коронавірусом

При цьому бустерна доза Coronavac має високу ефективність захисту від госпіталізації (майже 81%) та реанімації (85%).

Ефективність вакцин, які використовуються в Чилі, проти госпіталізації
Ефективність вакцин, які використовуються в Чилі, проти госпіталізації
Ефективність вакцин, які використовуються в Чилі, проти реанімації
Ефективність вакцин, які використовуються в Чилі, проти реанімації

Жодна людина, яка отримала бустерне щеплення будь-якою вакциною, у Чилі не померла.

Дослідження в Чилі проводилось в реальних умовах, в когорту входили 11 мільйонів людей, у тому числі 2,9 мільйона вакцинованих трьома дозами.

Нагадаємо, що вакцина Coronavac - друга за популярністю в Україні. Її отримали майже 4 млн громадян України.

Її розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech за технологією, якій уже понад 70 років. Йдеться про інактивовану вакцину, що містить у своєму складі неактивний, "убитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Першу вакцину за цією технологією розробили у 1955 році від поліомієліту.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз з інтервалом 14-28 днів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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