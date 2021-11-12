Ковід в Україні: за добу 24 тис. захворілих і майже 22 тис. одужалих

У четвер, 11 листопада, в Україні підтвердили 24 058 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 616 дітей і 468 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 4 318 осіб, подолала хворобу 21 941 людина, 750 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 11 листопада підтвердили в Дніпропетровській (1 867), Одеській (1 816) областях, Києві (1 802), а також Донецькій (1 348) і Полтавській (1 257) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 179 577 осіб, одужали від коронавірусу 2 594 679 людей, від ускладнень ковіду померли 75 607українців.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

11 листопада 279 136 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 141 347 українців, повністю імунізовані - 137 789 людей. Щеплення робили чотирма вакцинами. Зокрема 1 324 людини вакцинували препаратом від Moderna.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 986 077 людей, повністю імунізовані 8 422 334 особи. Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників.