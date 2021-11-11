Українці у 2020 році витратили майже 14 млрд гривень на гомеопатію, БАДи і неефективні ліки

Українці щороку витрачають мільярди гривень на ліки без доведеної ефективності, гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки.

Про це свідчить аналіз ринку споживання лікарських засобів за 2018, 2019 та 2020 роки, пише Центр громадського здоров'я.

За останні три роки витрати на такі препарати сягнули майже 40 млрд доларів, в тому числі минулого року - понад 13,7 млрд гривень (близько 28% від усіх витрат на ліки).

В інструкціях до застосування таких "ліків" може міститися хибна інформація про їхні лікувальні властивості, маніпулятивні твердження та щире зізнання у відсутності проведення якісних досліджень.

До десятки ліків, на які йде найбільше грошей, входять щонайменше чотири препарати (Актовегін, Реосорбілакт, Детралекс та Гептрал)., які не мають доведеної ефективності та відсутні в сучасних стандартах лікування.

Дослідження проводилось за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та ГО "Центр протидії корупції". Автори дослідження проаналізували всю публічну інформацію від Міністерства охорони здоров’я України, Державного експертного центру МОЗ України "Державний реєстр лікарських засобів України", European Medicines Agency, Food and Drug Administration, а також отримали доступ до бази даних ТОВ "Системні маркетингові дослідження" щодо об’ємів продажів лікарських засобів в Україні.

Ліки без доведеної ефективності, на які витратили найбільше коштів у 2020 році:

Мікронізована очищена мікронізована очищена флавоноїдна фракція (діосмін + флавоноїди)

S-аденозин-L-метіонін

Інозину пранобекс

Тилорон

Фенібут

Депротеїнізований гемодериват з крові телят

Arginine

Розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової

Метилетилпіридинолу сукцинат

Найпопулярніші рослинні препарати в 2020 році

Канефрон Н

Протефлазід

Сінупрет

Уролесан

Валеріана

Глоду настоянка

Квіти ромашки

Ісла-МООС

Сінупрет Форте

Простамол УНО

Найпопулярніші гомеопатичні препарати в 2020 році

Траумель S

Ергоферон

Лімфоміозот

Афлубін

Вібуркол

Мастодинон

Енгістол

Оцилококцінум

Циннасбин

Найпопулярніші БАДи в 2020 році