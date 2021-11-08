Фармацевтична страховка: як зменшити витрати українців на медичні препарати?

Безоплатно держава надає ліки, як правило, для важкохворих пацієнтів із певними хронічними або рідкісними захворюваннями.

Компенсувати витрати українців на медичні препарати можна за допомогою медичного страхування. На мій погляд, саме така фармацевтична страховка на сьогодні найбільш затребувана і може стати по-справжньому масовою. Адже послуги консультації лікарів у державних та комунальних медичних закладах здебільше покриваються державою через програму медичних гарантій. А от вартість препаратів компенсується в дуже обмеженому колі випадків.

Українці щороку «заносять» до аптек близько 39 млрд грн. Це величезна сума, яка залишає діру у сімейних бюджетах тисяч родин.

Фото: Макс Левин

Програма реімбурсації «Доступні ліки»

Відшкодовується вартість ліків проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, інсулінів, ліків для пацієнтів з розладами психіки та поведінки та з епілепсією. Програма «Доступні ліки» включає 349 лікарських засобів, 88 з них – для пацієнтів повністю безоплатні.

- Ліки, які закуповує медзаклад

На стаціонарному та амбулаторно-поліклінічному лікуванні пацієнти забезпечуються препаратами з Національного переліку основних лікарських засобів. До Нацпереліку входить 427 лікарських засобів, які медзаклади зобов’язані закуповувати в межах повного покриття потреби.

- Ліки, які закуповуються централізовано

Централізовано «Медичні закупівлі України» закуповують лікарські засоби та медичні вироби за 19 напрямами, всього - 603 позиції. Зокрема, це препарати для онкохворих, пацієнтів з гемофілією, хворих на дитячий церебральний параліч, медикаменти для лікування туберкульозу тощо.

- Місцеві програми забезпечення ліками

Практично кожне місто має цільові програми в напрямку забезпечення ліками. Переважно це ліки для пацієнтів із рідкісними захворюваннями та важкохворих.

В усіх інших випадках громадяни купують ліки за власні кошти. Фармацевтична страховка дозволить компенсувати їм принаймні частину витрат на препарати.

Наразі Комітет спільно із МОЗ розробляє варіанти запровадження так званої фармацевтичної страховки.

Поки що обговорення ідеї відбувається на рівні локального пілотного проєкту. Його учасники щомісяця будуть сплачувати незначну суму, трохи більше 100 грн, отримуючи страховку зі щорічним покриттям 25 тис грн на рік. Що важливо, препарати в межах програми фармацевтичного страхування можна купувати без націнки – фактично за оптовою ціною. Для виробників і аптечних мереж це одна з умов участі у проєкті за аналогією з державною програмою «Доступні ліки».

Пілотний проєкт повинен показати, чи є така модель цікавою для страхових компаній. Адже на сьогодні страховики, як правило, пропонують клієнтам поліси, які покривають медичну послугу (у приватній клініці) і лише додатково вартість ліків у розмірі не більше певного відсотка від медичної послуги.

Які ризики можуть стати на заваді запровадження фармацевтичної страховки?

Основний ризик – це шахрайство. Якщо лікар у змові з пацієнтом буде виписувати ліки, які насправді непотрібні, щоб вибрати страховий ліміт та викачати гроші зі страхової компанії – система не запрацює. Для страхових компаній це бізнес, вони не працюватимуть у збиток.

Тому пілотним проєктом передбачено, що сімейні лікарі будуть вносити діагноз пацієнта та призначені ліки до електронної бази.

Другий ризик – лобіювання певних препаратів через лікарів. Для унеможливлення цього ліки призначатимуться не за торговою назвою, а за діючою речовиною (як це зараз відбувається за програмою «Доступні ліки»). Пацієнт може сам обрати, який лікарський засіб з декількох торгових марок придбати.

Існує і безліч інших ризиків. Але я переконаний, що ідея фармацевтичного страхування буде сприйнята українцями і ми напрацюємо механізми, які дозволять їй запрацювати.