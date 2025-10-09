Українська медицина під час війни: унікальний досвід, який буде корисним для країн Європи

Минулого тижня приймали в Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації делегацію депутатів парламенту Фінляндії. Говорили про лікування бойових травм, фізичну та психологічну реабілітацію, забезпечення критичними ліками, впровадження штучного інтелекту в медицині та розвиток медичного партнерства. Якщо у перший рік повномасштабного вторгнення Україна зверталася до партнерів із проханням про гуманітарну, експертну допомогу, навчання медиків, то сьогодні ми вже говоримо про обмін досвідом між країнами у медичній галузі. Українська система охорони здоров’я працює стабільно навіть у найважчі періоди війни. Наші лікарі врятували десятки тисяч поранених на стабілізаційних пунктах, у прифронтових лікарнях, у відносно безпечних регіонах та щодня продовжують це робити. Ми продовжуємо медичну реформу, ухвалюємо євроінтеграційні закони, відновлюємо зруйновані лікарні.
Україну та Фінляндію об’єднує спільний виклик — кордон із країною-агресором. Ми обороняємо Європу на полі бою, Фінляндія — на північних рубежах НАТО. Під час зустрічі колеги запитали: як підготуватися до можливої гібридної агресії з боку росії? Після атаки дронів на Польщу, порушення повітряного простору Естонії, виявлення БПЛА над критичною інфраструктурою Бельгії, Данії, Румунії та Німеччини, всі розуміють: агресор може не лише атакувати, а й тестувати готовність сусідів — кібератаками, провокаціями, дезінформацією.
Сьогодні Україна має унікальний досвід функціонування системи охорони здоров’я в умовах війни. Ми готові ділитися ним, приймати делегації партнерів, показувати, як побудувати стійку медичну систему. Нижче — кілька рекомендацій, які, на мою думку, варто врахувати нашим європейським колегам.
Єдина система взаємодії військової та цивільної медицини
З перших днів війни ми зрозуміли, що військові шпиталі не зможуть прийняти всіх поранених. Тому створили спільну систему, де пацієнт спочатку отримує допомогу від військових медиків на стабілізаційних пунктах, а потім — у цивільних лікарнях. Це дозволило швидко розподіляти потоки, зменшити черги й рятувати тисячі життів. Така модель має бути створена заздалегідь у кожній країні, що потенційно може опинитися під загрозою.
Масове навчання з тактичної медицини
Кожен громадянин має знати основи домедичної допомоги. Навіть досвідчений лікар без практики тактичної медицини може розгубитися у кризовій ситуації. Масові тренінги — це інвестиція в національну безпеку. В Україні ми бачимо: частини втрат після обстрілів можна було б уникнути, якби домедичну допомогу встигли надати вчасно.
Ефективна система медичної евакуації
Масова евакуація поранених — окремий виклик війни. Україна створила власну систему евакуаційних потягів і долучилася до європейської програми Medevac, за якою постраждалих українців приймають на лікування та реабілітацію в клініках ЄС. Це знімає навантаження з наших лікарів і дає змогу надавати високоспеціалізовану допомогу пацієнтам. Партнерам варто заздалегідь продумати логістику та резерви транспорту для таких випадків.
Укриття у лікарнях — це не розкіш, а необхідність
Під час обстрілів наші медики та пацієнти іноді по кілька годин перебувають в укритті. Тому звичайні підвали не підходять. Ми облаштовуємо спеціальні операційні, де можна проводити операції навіть під час тривоги. Це не просто питання безпеки — це гарантія безперервності медичної допомоги. І про це також нашим колегам з країн ЄС потрібно подбати заздалегідь.
Підготовка лікарів до лікування бойових травм
Бойові поранення — це інша хірургія, інші протоколи, інші рішення. Українські лікарі здобули унікальний досвід, який нині цікавить іноземних колег. Ми відкриті до співпраці — запрошуємо партнерів приїздити, навчатися, переймати наші напрацювання.
Резерви медикаментів
У перші дні війни ворог цілеспрямовано атакував склади ліків. Це призвело до критичного дефіциту. Довелося власною машиною розвозити ліки до київських лікарень. Зараз ми створили розгалужену систему резервів у безпечних регіонах. Такий підхід має бути стандартом для всіх держав, що межують із потенційним агресором.
Кожен з цих пунктів – власний досвід за три з половиною роки війни. Наша країна вистояла, лікарні працюють, медичні послуги надаються. Дякую кожному українському медику, який щодня рятує життя на фронті чи у лікарні. Ваш досвід — це гордість України і приклад для всього світу.