Українська медицина під час війни: унікальний досвід, який буде корисним для країн Європи

Сьогодні питання безпеки та готовності до можливої атаки країни-агресора важливі для наших партнерів як ніколи раніше. путін сьогодні прямо погрожує Європі та підтверджує свої погрози порушенням повітряного простору літаками та дронами в країнах не лише Східної Європи, а й Бельгії, Данії та Німеччини. Ми готові ділитися власним унікальним досвідом стабільної роботи медичної системи в умовах повномасштабної війни. Наші колеги бачать, що сьогодні перед медициною їхніх країн стоять ті самі виклики, які були перед Україною у 2022 році. І звертаються до нас, щоб використати наш досвід для підготовки до різних проявів гібридної війни, яку використовує рф.

Фото: ОПУ

Минулого тижня приймали в Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації делегацію депутатів парламенту Фінляндії. Говорили про лікування бойових травм, фізичну та психологічну реабілітацію, забезпечення критичними ліками, впровадження штучного інтелекту в медицині та розвиток медичного партнерства. Якщо у перший рік повномасштабного вторгнення Україна зверталася до партнерів із проханням про гуманітарну, експертну допомогу, навчання медиків, то сьогодні ми вже говоримо про обмін досвідом між країнами у медичній галузі. Українська система охорони здоров’я працює стабільно навіть у найважчі періоди війни. Наші лікарі врятували десятки тисяч поранених на стабілізаційних пунктах, у прифронтових лікарнях, у відносно безпечних регіонах та щодня продовжують це робити. Ми продовжуємо медичну реформу, ухвалюємо євроінтеграційні закони, відновлюємо зруйновані лікарні.

Україну та Фінляндію об’єднує спільний виклик — кордон із країною-агресором. Ми обороняємо Європу на полі бою, Фінляндія — на північних рубежах НАТО. Під час зустрічі колеги запитали: як підготуватися до можливої гібридної агресії з боку росії? Після атаки дронів на Польщу, порушення повітряного простору Естонії, виявлення БПЛА над критичною інфраструктурою Бельгії, Данії, Румунії та Німеччини, всі розуміють: агресор може не лише атакувати, а й тестувати готовність сусідів — кібератаками, провокаціями, дезінформацією.

Сьогодні Україна має унікальний досвід функціонування системи охорони здоров’я в умовах війни. Ми готові ділитися ним, приймати делегації партнерів, показувати, як побудувати стійку медичну систему. Нижче — кілька рекомендацій, які, на мою думку, варто врахувати нашим європейським колегам.

Єдина система взаємодії військової та цивільної медицини

З перших днів війни ми зрозуміли, що військові шпиталі не зможуть прийняти всіх поранених. Тому створили спільну систему, де пацієнт спочатку отримує допомогу від військових медиків на стабілізаційних пунктах, а потім — у цивільних лікарнях. Це дозволило швидко розподіляти потоки, зменшити черги й рятувати тисячі життів. Така модель має бути створена заздалегідь у кожній країні, що потенційно може опинитися під загрозою.

Масове навчання з тактичної медицини

Кожен громадянин має знати основи домедичної допомоги. Навіть досвідчений лікар без практики тактичної медицини може розгубитися у кризовій ситуації. Масові тренінги — це інвестиція в національну безпеку. В Україні ми бачимо: частини втрат після обстрілів можна було б уникнути, якби домедичну допомогу встигли надати вчасно.

Ефективна система медичної евакуації

Масова евакуація поранених — окремий виклик війни. Україна створила власну систему евакуаційних потягів і долучилася до європейської програми Medevac, за якою постраждалих українців приймають на лікування та реабілітацію в клініках ЄС. Це знімає навантаження з наших лікарів і дає змогу надавати високоспеціалізовану допомогу пацієнтам. Партнерам варто заздалегідь продумати логістику та резерви транспорту для таких випадків.

Укриття у лікарнях — це не розкіш, а необхідність

Під час обстрілів наші медики та пацієнти іноді по кілька годин перебувають в укритті. Тому звичайні підвали не підходять. Ми облаштовуємо спеціальні операційні, де можна проводити операції навіть під час тривоги. Це не просто питання безпеки — це гарантія безперервності медичної допомоги. І про це також нашим колегам з країн ЄС потрібно подбати заздалегідь.

Підготовка лікарів до лікування бойових травм

Бойові поранення — це інша хірургія, інші протоколи, інші рішення. Українські лікарі здобули унікальний досвід, який нині цікавить іноземних колег. Ми відкриті до співпраці — запрошуємо партнерів приїздити, навчатися, переймати наші напрацювання.

Резерви медикаментів

У перші дні війни ворог цілеспрямовано атакував склади ліків. Це призвело до критичного дефіциту. Довелося власною машиною розвозити ліки до київських лікарень. Зараз ми створили розгалужену систему резервів у безпечних регіонах. Такий підхід має бути стандартом для всіх держав, що межують із потенційним агресором.

Кожен з цих пунктів – власний досвід за три з половиною роки війни. Наша країна вистояла, лікарні працюють, медичні послуги надаються. Дякую кожному українському медику, який щодня рятує життя на фронті чи у лікарні. Ваш досвід — це гордість України і приклад для всього світу.