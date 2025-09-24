У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Глава Пентагону: вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

Таку заяву Піт Гегсет зробив після розмови зі своїм естонським колегою. 

Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним. 

Про це він написав у соцмережі Х. 

“Важлива розмова вчора з моїм естонським колегою Ханно Певкуром. Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним. Військове міністерство солідарне з Естонією та високо оцінює швидку та рішучу реакцію союзників”, – написав Гегсет.

Нагадаємо, що НАТО засудило порушення повітряного простору Естонії російськими літаками і пообіцяло "рішучу реакцію". У Альянсі кажуть, що застосують, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові засоби для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків.

Зі свого боку, президент США Дональд Трамп також вважає, що НАТО має збивати російські літаки, якщо вони порушують повітряний простір Альянсу. 
