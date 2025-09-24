Голова ТСК Власенко заявив, що ВАКС відмовляється надавати їм інформацію та поширює маніпуляції про «тиск»

Сергій Власенко назвав публікації у медіа про нібито тиск Тимчасової слідчої комісії на Вищий антикорупційний суд «організованою інформаційною атакою», спрямованою на дискредитацію роботи комісії та відволікання уваги від можливих корупційних зловживань.

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів корупції в правоохоронних і судових органах Сергій Власенко заявив, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) і його Апеляційна палата фактично протидіють діяльності парламентської комісії та поширюють у ЗМІ маніпулятивні твердження про нібито тиск з боку ТСК.

Про це йдеться в офіційному коментарі Сергія Власенка на сайті Верховної Ради.

За словами Власенка, Комісія створена для розслідування можливих фактів корупції в правоохоронних і судових органах. У межах своєї роботи вона надіслала законні запити до СБУ, Офісу генпрокурора, НАБУ, ДБР, Нацполіції, Держаудитслужби, Мінфіну, Рахункової палати, Верховного Суду та ВАКС. Всі органи, окрім ВАКС, надали необхідну інформацію.

Замість виконання вимог закону ВАКС, за словами Власенка, надіслав формальну відписку, а після повторного запиту знову відмовився надати дані. Зокрема, йшлося про кількість суддів, розмір бюджетних видатків на діяльність суду та суму коштів, стягнутих у бюджет за рішеннями ВАКС.

Окремі питання стосувалися державної охорони суддів. Закон передбачає її лише «у разі потреби» й за заявою судді, проте, за інформацією ТСК, охороною користуються всі судді, що може свідчити про нецільове використання бюджетних коштів. Комісія звернулася до обох інституційно відокремлених органів – ВАКС та його Апеляційної палати. Однак обидві структури надали майже ідентичні відповіді, дві третини тексту яких збігалися дослівно.

«Таке дублювання ставить під сумнів незалежність апеляційної інстанції та може свідчити про кулуарні домовленості чи вплив “зверху”. Це класична ознака корупційної практики», – наголосив Власенко.

Натомість у ЗМІ почала з’являтися інформація про нібито тиск ТСК на ВАКС. Власенко назвав ці публікації «організованою інформаційною атакою», спрямованою на дискредитацію роботи комісії та відволікання уваги від можливих корупційних зловживань.

Він підкреслив, що Комісія ніколи не вимагала даних про конкретні кримінальні провадження чи їх фігурантів, а запитувала виключно інформацію про організацію діяльності суду, фінансування та кадрове забезпечення.

«ТСК має право отримувати інформацію, у тому числі таку, що становить державну таємницю. Ми діємо виключно в межах закону, і немає недоторканних у питаннях боротьби з корупцією», – підкреслив голова комісії.

За словами Власенка, найближчим часом Комісія направить новий запит до ВАКС щодо надання службових квартир суддям. За попередніми даними, окремі судді могли отримати житло з порушеннями, включно зі спробами виділення кількох квартир на одну сім’ю.

Він наголосив, що ТСК працює щодо всіх правоохоронних і судових органів, а не лише ВАКС чи НАБУ. До співпраці запрошували й представників громадського сектору, однак «відомі антикорупціонери» своїх експертів до роботи комісії не делегували, натомість долучилися до поширення заяв про «тиск».

«Якщо ВАКС намагається приховати корупцію всередині системи – це йому не вдасться. Комісія й надалі виконуватиме свої повноваження, а виявлені проблеми можуть стати підставою для законодавчих змін, спрямованих на посилення прозорості та відповідальності судової системи», – підсумував Власенко.