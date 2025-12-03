Верховна Рада проголосувала на засіданні 3 грудня за проєкт бюджету на 2026 рік у другому читанні.

Депутати виконали вимогу Міжнародного валютного фонду – голосування відбулося до 1 січня.

За проєкт бюджету віддали голоси 257 депутатів, стало відомо з трансляції на каналі Ради. Процес голосування супроводжували крики "Ганьба!".

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа перед голосуванням наголосила на важливості ухвалення законопроєкту про бюджет цього місяця. Якби його не проголосували, то був би ризик втрати програми Міжнародного валютного фонду.

Рада також ухвалила закон про оновлення перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, який виключає з переліку російську мову, позаяк вона не є загроженою, має історичне домінування та не потребує спеціального захисту.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 грудня відбулося 158 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському (36) та Костянтинівському (29) напрямках.

У Центрі протидії дезінформації спростовують черговий фейк про начебто "повне захоплення ворогом Покровська".

"Як зазначили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Наразі українські військові утримують північну частину міста. У Покровську тривають важкі бої", – наголошують у Центрі, радячи довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Російська армія завдала масованих авіаударів по місту Слов'янськ Донецької області. Унаслідок атаки щонайменше 8 людей зазнали поранень, серед поранених діти, інформує начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов'янську. Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку", – ідеться у повідомленні. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"Безпечних місць на Донеччині давно вже не залишилося. Знову і знову звертаюся до всіх цивільних: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких!" – наголошує начальник ОВА.

“Нова країна” (спільний проєкт LB.ua та EFI Group) на останній цього року зустрічі підбивала підсумки 2025-го з акцентом на внутрішньополітичну ситуацію.

Що відбувається у Верховній Раді, чи знайдуться голоси за критично необхідний бюджет, нових міністрів? Що з антикорупційними заходами, на якому етапі розслідування НАБУ, який масштаб та системність корупції в країні, чи чекають на когось нові підозри? Чому регіони ризикують лишитися “без штанів”, як протистоять тиску з центру? І головне - що із цим усім робити, зокрема обговорювали:

Олександр Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради;

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро;

Борис Філатов, мер Дніпра;

Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.

А також народні депутати, бізнесмени, підприємці, експерти та представники громадськості.

