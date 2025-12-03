Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПД: інформація про начебто "повне захоплення російськими військами Покровська" не відповідає дійсності

Наразі у місті тривають важкі бої.

ЦПД: інформація про начебто "повне захоплення російськими військами Покровська" не відповідає дійсності
Ситуація біля Покровська станом на 28 листопада 2025
Фото: DeepState

У Центрі протидії дезінформації спростовують черговий фейк про начебто "повне захоплення ворогом Покровська". Інформація не відповідає дійсності.

"Як зазначили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську.  Наразі українські військові утримують північну частину міста. У Покровську тривають важкі бої", – наголошують у Центрі.

У ЦПД радять довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

  • За інформацією Сил оборони, у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська.
