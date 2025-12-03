ЦПД: інформація про начебто "повне захоплення російськими військами Покровська" не відповідає дійсності

У Центрі протидії дезінформації спростовують черговий фейк про начебто "повне захоплення ворогом Покровська". Інформація не відповідає дійсності.
"Як зазначили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Наразі українські військові утримують північну частину міста. У Покровську тривають важкі бої", – наголошують у Центрі.
У ЦПД радять довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
- За інформацією Сил оборони, у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська.