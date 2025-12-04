Уряд Австралії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 63 мільйони доларів США.
Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.
Ця сума включає, зокрема, внесок у розмірі 50 мільйонів австралійських доларів для PURL та 2 мільйони австралійських доларів для Коаліції дронів.
Також 43 мільйони австралійських доларів передбачено на військове обладнання, включно з тактичними радарами протиповітряної оборони, боєприпасами та засобами бойової інженерії.
- Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Нова Зеландія та Австралія, які не є членами блоку, приєднались до PURL – Prioritised Ukraine Requirements List – програми, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
- Нова Зеландія зробить внесок у розмірі 15 млн доларів на ініціативу PURL. Влітку Веллінгтон оголосив пакет допомоги Україні на понад 9 млн доларів.