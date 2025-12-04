ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Уряд Австралії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Йдеться, зокрема, про 50 мільйонів австралійських доларів для ініціативи PURL.

Уряд Австралії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Посол України в Австралії Василь Мірошниченко і президент Зеленський
Фото: vasyl.myroshnychenko

Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 63 мільйони доларів США. 

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко. 

Ця сума включає, зокрема, внесок у розмірі 50 мільйонів австралійських доларів для PURL та 2 мільйони австралійських доларів для Коаліції дронів.

Також 43 мільйони австралійських доларів передбачено на військове обладнання, включно з тактичними радарами протиповітряної оборони, боєприпасами та засобами бойової інженерії.

  • Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Нова Зеландія та Австралія, які не є членами блоку, приєднались до PURL – Prioritised Ukraine Requirements List – програми, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
  • Нова Зеландія зробить внесок у розмірі 15 млн доларів на ініціативу PURL. Влітку Веллінгтон оголосив пакет допомоги Україні на понад 9 млн доларів.
