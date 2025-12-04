Уряд Австралії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Йдеться, зокрема, про 50 мільйонів австралійських доларів для ініціативи PURL.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко і президент Зеленський

Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 63 мільйони доларів США.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

Ця сума включає, зокрема, внесок у розмірі 50 мільйонів австралійських доларів для PURL та 2 мільйони австралійських доларів для Коаліції дронів.

Також 43 мільйони австралійських доларів передбачено на військове обладнання, включно з тактичними радарами протиповітряної оборони, боєприпасами та засобами бойової інженерії.