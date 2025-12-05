​Російська армія вчора втратила майже 1250 солдатів і літак

Упродовж доби армія РФ втратила 1240 солдатів, бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, 2 РСЗВ та літак.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб
- танків – 11 396 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 686 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 843 (+34) од.
- РСЗВ – 1 558 (+2) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+1) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 907 (+94) од.
- спеціальна техніка – 4 014 (+2) од.