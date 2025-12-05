У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
​Російська армія вчора втратила майже 1250 солдатів і літак

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 178 610 осіб.

​Російська армія вчора втратила майже 1250 солдатів і літак
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби армія РФ втратила 1240 солдатів, бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, 2 РСЗВ та літак. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 178 610 (+1 240) осіб 
  • танків – 11 396 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 686 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 843 (+34) од.
  • РСЗВ – 1 558 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+1) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 907 (+94) од.
  • спеціальна техніка – 4 014 (+2) од.

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
