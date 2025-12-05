Пошуковий гігант Google підбив підсумки щодо запитів, які були найпопулярнішими у користувачів з України у 2025 році.

Як пише офіційний Google-блоґ, вже вдруге поспіль лідером пошуку стали слова "графік відключення світла". Другу і третю сходинку посіли телевізійні розваги - шоу "Холостяк" та серіал "Гра у кальмара".

Боксер Олександр Усик, який цьогоріч знову здобув титул абсолютного чемпіона світу, став найпопулярнішою персоною року. У топ-десятці - нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, перша леді США Меланія Трамп, відсторонений мер Одеси Геннадій Труханов та олігарх-корупціонер Тімур Міндіч.

У сфері покупок українці шукали іграшку "лабубу", пікапи для Збройних Сил, жіночу військову форму, вишиванки, дрогобицьку сіль та генератори.