Вихідні в Україні пройдуть без опадів

Лише 8 грудня на Одещині та в Криму циклон з Чорного моря зумовить невеликий дощ.

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на вихідні.

За інформацією синоптиків, 6-8 грудня погоду продовжуватиме визначати поле високого тиску.

Територія України перебуватиме поза впливом атмосферних фронтів, тому опадів не очікують.

Лише у понеділок, 8 грудня, на Одещині та в Криму циклон з Чорного моря зумовить невеликий дощ.

Вітер буде помірний, у південній частині місцями посилюватиметься до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. 6 грудня на Закарпатті - 5-10° тепла; на півдні країни вночі 0-7° тепла, вдень 4-9°, у Криму - до 11° тепла.