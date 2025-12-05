ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Вихідні в Україні пройдуть без опадів

Лише 8 грудня на Одещині та в Криму циклон з Чорного моря зумовить невеликий дощ.

грудень

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на вихідні.

За інформацією синоптиків, 6-8 грудня погоду продовжуватиме визначати поле високого тиску. 

Територія України перебуватиме поза впливом атмосферних фронтів, тому опадів не очікують.

Лише у понеділок, 8 грудня, на Одещині та в Криму циклон з Чорного моря зумовить невеликий дощ. 

Вітер буде помірний, у південній частині місцями посилюватиметься до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. 6 грудня на Закарпатті - 5-10° тепла; на півдні країни вночі 0-7° тепла, вдень 4-9°, у Криму - до 11° тепла.
