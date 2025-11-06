Суд призначив довічне ув’язнення російському військовому, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила українська спецслужба.

Фото: Інна Варениця

Це перший випадок в історії України, коли окупант постав перед українським судом, а не був засуджений заочно. Він отримав довічне ув'язнення.

Як встановило слідство, засуджений — 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов. До повномасштабного вторгнення він відбував покарання у російській в’язниці за крадіжки, але в листопаді 2023 року підписав контракт із Міноборони РФ в обмін на амністію. Його зарахували стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу.

Фото: Інна Варениця

Під час бою 6 січня 2024 року в селищі Приютне Запорізької області російські військові з підрозділу «Шторм-V» захопили українську позицію і взяли в полон українських військовослужбовців. За версією розслідування і свідченнями інших полонених військовослужбовців РФ, український військовослужбовець вийшов з окопа без зброї і здався в полон, ставши на коліна. Після цього Курашов здійснив щонайменше три постріли в беззбройного полоненого.

Того ж дня інші українські бійці відбили позицію і захопили в полон Курашова та решту військових із його підрозділу. Також на позиції українські військові знайшли пʼять тіл убитих побратимів. Три тіла були у бліндажах, а ще два - неподалік. Вони не мали при собі зброї та, ймовірно, не чинили опору, засвідчив під час судового засідання український військовослужбовець.

Вирок окупанту виніс Заводський районний суд, що в Запорізькій області.

Колегія суддів обрала вищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

Засуджений має право оскаржити вирок суду впродовж місяця, проте в коментарі LB.ua він заявив, що вироком задоволений і не планує подавати апеляцію. Також засуджений має право попросити помилування у президента. Він повинен сплатити проведені судом експертизи.

Фото: Інна Варениця