Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили мирного мешканця у Запорізькій області

Його дружину росіяни поранили.

Росіяни вбили мирного мешканця у Запорізькій області
Росіяни вбили мирного мешканця у Запорізькій області
Фото: Іван Федоров

Ввечері 7 листопада російська окупаційна армія атакувала мирних мешканців у Пологівському районі Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Між двома селищами - Зеленим та Гуляйполем ворожий дрон вгатив по автівці”, - написав Федоров.

Він уточнв, що внаслідок удару росіян машина зайнялась. 

В результаті 69-річний чоловік загинув, його 67-річна дружина поранена. 

  • Ворог атакував КАБами Оріхів на Запоріжжі. Загинув 60-річний працівник  комунального підприємства, також постраждало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies