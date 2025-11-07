Росіяни вбили мирного мешканця у Запорізькій області

Ввечері 7 листопада російська окупаційна армія атакувала мирних мешканців у Пологівському районі Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Між двома селищами - Зеленим та Гуляйполем ворожий дрон вгатив по автівці”, - написав Федоров.
Він уточнв, що внаслідок удару росіян машина зайнялась.
В результаті 69-річний чоловік загинув, його 67-річна дружина поранена.
- Ворог атакував КАБами Оріхів на Запоріжжі. Загинув 60-річний працівник комунального підприємства, також постраждало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік.