Росіяни вбили мирного мешканця у Запорізькій області

В результаті 69-річний чоловік загинув, його 67-річна дружина поранена.

Він уточнв, що внаслідок удару росіян машина зайнялась.

“Між двома селищами - Зеленим та Гуляйполем ворожий дрон вгатив по автівці”, - написав Федоров.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

