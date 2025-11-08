Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині й поранили жителів

Ворожий снаряд вибухнув біля будинку одного з потерпілих.

8 листопада близько 13:30 окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці.

Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, унаслідок обстрілу постраждав чоловік, оскільки російський снаряд влучив поблизу його будинку.

«У потерпілого — мінно-вибухова травма, струс головного мозку та контузія. Медики надали йому необхідну допомогу. В подальшому він лікуватиметься амбулаторно», - додала ОВА.

Згодом стало відомо про ще одного пораненого.

"По меддопомогу звернувся 30-річний чоловік. У нього — мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Стан потерпілого — легкий. Він лікуватиметься амбулаторно", - додали в адміністрації.