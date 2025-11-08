Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Суспільство Війна

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині й поранили жителів

Ворожий снаряд вибухнув біля будинку одного з потерпілих.

"швидка"
Фото: pershij.com.ua

8 листопада близько 13:30 окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці.

Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, унаслідок обстрілу постраждав чоловік, оскільки російський снаряд влучив поблизу його будинку.

«У потерпілого — мінно-вибухова травма, струс головного мозку та контузія. Медики надали йому необхідну допомогу. В подальшому він лікуватиметься амбулаторно», - додала ОВА.

Згодом стало відомо про ще одного пораненого.

"По меддопомогу звернувся 30-річний чоловік. У нього — мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Стан потерпілого — легкий. Він лікуватиметься амбулаторно", - додали в адміністрації.

  • Уранці 8 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.
  • Того ж дня до лікарні в Херсоні звернулася жителька, яка напередодні потрапила під атаку ворожого безпілотника.
﻿
