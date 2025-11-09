Росія атакувала з дрона 87-річну мешканку Херсона

Російські окупаційні війська атакували з безпілотника літню жительку Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Через скидання боєприпасу з дрона 87-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення тулуба.
Нині вона – у лікарні під наглядом медиків.
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг.
- Вранці росіяни обстріляли Корабельний район обласного центру. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.