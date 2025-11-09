Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Росія атакувала з дрона 87-річну мешканку Херсона

Її госпіталізували.

Фото: З відкритих джерел

Російські окупаційні війська атакували з безпілотника літню жительку Херсона. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через скидання боєприпасу з дрона 87-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення тулуба. 

Нині вона – у лікарні під наглядом медиків.

  • Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг.
  • Вранці росіяни обстріляли Корабельний район обласного центру. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.
