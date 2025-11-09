Росія атакувала з дрона 87-річну мешканку Херсона

Її госпіталізували.

Фото: З відкритих джерел

Російські окупаційні війська атакували з безпілотника літню жительку Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Через скидання боєприпасу з дрона 87-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення тулуба.

Нині вона – у лікарні під наглядом медиків.