До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Сили оборони: ворог активізувався в острівній зоні Херсонщини

Ворожа армія намагається встановити контроль над островами біля Херсона.

Сили оборони: ворог активізувався в острівній зоні Херсонщини
Антонівський міст
Фото: суспільне

На Придніпровському напрямку спостерігається зростання активності російських військ, зокрема в районі островів Великий Вільховий та Білогрудий

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За його словами, протягом минулого тижня противник змістив свою увагу з району Антонівських мостів і спробував висадитися на острові Великий Вільховий

Також активізувалися бойові дії на острові Білогрудий, де російські війська намагаються перекинути нові форсувальні групи для продовження спроб встановити контроль над територією.

"Основною метою ворога є контроль над островами в південній частині Херсона", — зазначив Волошин.

Українські підрозділи продовжують стримувати спроби противника та утримують свої позиції на лівобережжі Дніпра.
