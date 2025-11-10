Сили оборони: ворог активізувався в острівній зоні Херсонщини

На Придніпровському напрямку спостерігається зростання активності російських військ, зокрема в районі островів Великий Вільховий та Білогрудий.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За його словами, протягом минулого тижня противник змістив свою увагу з району Антонівських мостів і спробував висадитися на острові Великий Вільховий.

Також активізувалися бойові дії на острові Білогрудий, де російські війська намагаються перекинути нові форсувальні групи для продовження спроб встановити контроль над територією.

"Основною метою ворога є контроль над островами в південній частині Херсона", — зазначив Волошин.

Українські підрозділи продовжують стримувати спроби противника та утримують свої позиції на лівобережжі Дніпра.